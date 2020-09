Ophélie Latil, une nouvelle juriste pour la Charte des auteurs jeunesse

Elle a par ailleurs fondé l'association Georgette Sand et dirige le cabinet de conseil Dames Oiseaux qui apporte son expertise juridique et managériale aux entreprises, institutions ou porteuses de projet afin de créer une culture propice au développement de l'égalité femmes/hommes.Son profil, à la fois technique et engagé, est un réel atout pour la Charte. Épaulée par le conseil d'administration, Ophélie Latil aura à cœur de faire entendre la voix des auteurs et des illustrateur·rices auprès des institutions publiques, avec toujours le même objectif : défendre leurs droits et agir pour la création d'un véritable statut d'artistes-auteurs.« Je suis très attachée à la lutte contre l’invisibilisation du travail, qui passe par l’émancipation financière et un statut clair et protecteur. À ce titre, je suis heureuse de soutenir autrices et auteurs de la Charte dans leurs relations contractuelles comme dans la défense du statut de l’artiste-auteur dans les instances officielles. »Elle interviendra les lundi, mardi et mercredi pour prodiguer ses conseils juridiques aux Chartistes. Elle recevra également sur rendez-vous le mardi après-midi. Vous pouvez dès à présent lui poser vos questions et prendre rendez-vous à juridique@la-charte.fr.