Ordre national du Mérite : Decitre, Gallmeister, Canto-Sperber...

Par décret du Président de la République en date du 15 novembre 2018, pris sur le rapport du Premier ministre et des ministres, plusieurs nominations et promotions ont eu lieu au sein de l'ordre national du Mérite. Une liste imposante, qui a fait une place pour quelques personnalités du monde des lettres et de l'édition...

(Fekist, CC BY-SA 4.0)

Premier ministre

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

Ministère de la culture

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Au grade de chevalierM. Decitre (Guillaume, Henri, André), président d'une entreprise indépendante de librairie ; 27 ans de services.Mme Ladant (Julie), directrice de la documentation de la Cour des comptes, conservatrice en chef des bibliothèques ; 17 ans de services.Mme Simon-Nahum, née Simon (Perrine, Léa, Hilda), historienne, philosophe, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique ; 35 ans de services.Au grade de commandeurMme Canto-Sperber, née Canto (Monique, Marie), philosophe, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Officier du 3 novembre 2006.Au grade d'officierM. Ros (Joseph, Michel), président d'un théâtre, auteur et poète. Chevalier du 2 juillet 1999.Au grade de chevalierM. Gallmeister (Oliver, Dietmar), éditeur ; 23 ans de services.M. Lagier (Luc, Roger), auteur, critique de cinéma et réalisateur de documentaires ; 20 ans de services.Mme Maligorne, née Perrin (Brigitte, Françoise, Monique), présidente d'une association de promotion de la lecture et de la littérature contemporaine ; 35 ans de services.Mme Quéreux-Sbaï, née Quéreux (Delphine, Marie, Gabrielle), conservatrice générale des bibliothèques, directrice de la bibliothèque municipale de Reims ; 23 ans de services.M. Reuzeau (Jean-Yves), auteur, cofondateur et directeur éditorial d'une maison d'édition ; 44 ans de services.

Protocole

Au grade de chevalier



M. Collard (Jacques, Charles, Yvon), de nationalité belge, romancier, acteur, adaptateur de pièces de théâtre ; 66 ans de services.