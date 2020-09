Organisation revue pour la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Photographie : illustration, Charlotte Henard, CC BY-SA 2.0

Le décret modifie les statuts de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, en précisant notamment ses missions : elle a notamment pour tâche « d'enrichir, conserver, communiquer et mettre en valeur des collections de documents présentant un intérêt régional, national et européen », mais aussi « de coopérer avec les bibliothèques ou les institutions qui concourent aux mêmes objectifs documentaire, scientifique et culturel, notamment les universités de Strasbourg et de Mulhouse ».Le reste du décret porte notamment sur l'administration de l'établissement, avec un conseil d'administration qui passe de vingt-neuf à vingt-deux membres, composé de huit membres de droit, contre douze auparavant, et de sept membres élus au lieu de dix.Ce conseil est complété par quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique nommées par le recteur de la région académique Grand Est et par les autres membres du CA. Enfin, trois usagers inscrits à la bibliothèque, dont deux étudiants, siègent aussi au CA.Le décret prévoit également la création d'un conseil scientifique, « qui contribue à la définition et à l'évaluation de la politique scientifique, culturelle et éditoriale de la bibliothèque ».Le décret complet est accessible à cette adresse