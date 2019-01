Orsery placée en redressement judiciaire, à la demande

Les avancées qu’a pu connaître la société se sont en effet accompagnées de plusieurs implantations de machines en province. À ce jour, Orsery dispose de neuf modèles de son outil d’impression à la demande installés. Or, ces investissements ont fini par mettre la société « dans une situation financière un peu compliquée ».Le 28 décembre, Orséry s’est ainsi déclarée en cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de Commerce de Versailles et a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui lui a été accordée le 10 janvier dernier.À ce jour, le catalogue littéraire s’est étoffé, avec 70.000 titres disponibles. Et avec une solution d’impression permettant en 10 minutes de pouvoir imprimer un ouvrage, Orsery plaide pour une approche qui compense les problèmes de distribution pour les petits et moyens tirages.« Pour la plupart convaincus de l’intérêt et l’opportunité proposés par la solution par Orséry, les éditeurs ont néanmoins eu une attitude attentiste, préférant attendre un déploiement plus “massif” sur le marché », déplore cependant l’entreprise.Cette dernière affirme que la période de problèmes économiques actuels sera l’occasion d’un rebond « vers ce nouveau modèle économique en phase avec le paradigme de consommation ». Elle n’en cherche pas moins de nouveaux investisseurs pour prolonger son activité.