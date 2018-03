Outre-mer : les livres non scolaires 1,15 fois plus chers qu'en métropole

Le prix des livres non scolaires, dans certaines collectivités d'outre-mer, est désormais fixé par un arrêté interministériel, plutôt que par les préfets respectifs. Ce changement, effectif depuis le début du mois de mars, se concrétise aujourd'hui en fixant « le coefficient applicable au prix de vente applicable [sic] aux livres non scolaires » à 1,15.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



La loi sur le prix unique du livre de 1981 instituait l’application d’une majoration au prix des livres en raison des coûts d’acheminement de ces derniers. « Le prix des livres scolaires est identique en métropole et dans les départements d’outre-mer », indiquait toutefois l’article 10 de cette loi.

Après les rapports du ministère de la Culture et du ministère des Outre-mer ainsi que les avis des conseils départementaux, régionaux et territoriaux des territoires concernés, le coefficient de majoration du prix des livres est désormais fixé « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la culture et des outre-mer, en tenant compte des sujétions dues à l’éloignement du territoire concerné ».

L'arrêté du 10 mars 2018, qui entre en vigueur le 1er avril prochain, fixe donc à 1,15 le coefficient applicable au prix de vente applicable aux livres non scolaires en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.