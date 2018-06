Ouverture à Montpellier de la librairie Fiers de Lettres

Wissam Mimouni et Chloé Bellue, les cofondatrices, devant leur devanture

La campagne de financement participatif aura été un succès. Avec 8000 € récoltés, l’objectif a été doublé. De quoi offrir à la nouvelle librairie le mobilier conçu et réalisé par l’atelier d’insertion et d’artisanat Passerelles, comme l’avaient prévu les deux libraires. Cela s’inscrit dans les valeurs du lieu – présenté comme une entreprise de l’économie sociale et solidaire.

Libraires militantes, les deux cofondatrices ont fait le choix de travailler avec des alternatives durables pour constituer leur fonds de 5000 références. Elles ont entre autres choisi de mettre en avant des maisons d'édition qui s’inscrivent dans une démarche citoyenne, comme Terre Vivante, qui exploite un terrain de permaculture. Mais le salon de thé s'inscrit également dans cette démarche, avec des fournisseurs éthiques et des produits bio et locaux.