Ouverture de la souscription de capital pour les salariés Fnac Darty

Le prix de souscription d’une action a été fixé par le Conseil d’administration à 73,72 €. Cela correspondait à la moyenne des cours d’ouverture de l’action Fnac Darty sur le marché Euronext Paris, diminuée d’une décote de 20%.



Sont éligibles les salariés ayant une ancienneté d’au moins trois mois dans le groupe, situés en Belgique, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suisse. Les anciens salariés en retraite ou préretraite et les mandataires sociaux sont également éligibles, mais sans l’abondement.

Cette action a pour but d'associer plus étroitement ses salariés au développement et à la performance du groupe. Le règlement-livraison de l'offre est prévu pour le 16 juillet 2018.