Ouverture des bibliothèques : rien ne peut s'opérer sans les élus

Revisiter l’amplitude horaire d’ouverture des bibliothèques, le souhait d’Emmanuel Macron alors, en campagne, se concrétise aujourd’hui. Le rapport cosigné par Noël Corbin et Érik Orsenna porte une vingtaine de mesures, résumées devant le chef de l’Etat. Trois points, pour tout comprendre et tout bien faire...





Emmanuel Macron - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Pour comprendre les préconisations apportées par le rapport sur l’ouverture des bibliothèques, Erik Orsenna, en bon pédagogue, a méthodiquement repris les aspects essentiels.

Le premier point porte « sur un effort général, pas seulement de l’État, et dans l’État, pas seulement de la Culture », explique-t-il. L’enjeu de ces ouvertures élargies des établissements de prêt doit être interministériel, « parce que c’est un effort complet, avec une ambition claire ».

Le deuxième aspect porte sur les responsabilités qui incombent à l’État, et dont « il ne peut pas se dispenser ». D’abord parce qu’un grand nombre de bibliothèques universitaires, dans l’ensemble du réseau, « n’a pas reçu suffisamment de moyens pour exercer ses fonctions ». Et notamment à Paris... « C’est très bien de vouloir une classe d’âge à l’université, mais, si on n’en donne pas les moyens, c’est une promesse, de fait, qui n’est pas tenue. »

Dans le même temps, le soutien de l’État aux municipalités doit se concrétiser. « Au début, je me suis senti mal à l’aise, quand je devais demander au maire de bien vouloir dépenser le fric qu’on venait de leur piquer », se souvient Érik Orsenna.

Heureusement, « j’ai quelques amitiés et une certaine obstination », poursuit-il : l’État a donc décidé d’abonder avec 8 millions € dans l’enveloppe de la Dotation générale de Décentralisation. « C’est absolument clef, parce que chacun doit faire un effort. »

Le troisième élément, plus important encore, et appuyé par le président de la République : quelles sont les mesures ? « Comme si c’est nous qui allions les donner... On peut aimer l’État et Dieu sait que j’ai donné toute ma vie à l’État, et ne pas être jacobin ». Dont acte.

Ce n’est pas à Paris que les décisions doivent être prises : même si la rue de Valois, où se trouve le ministère de la Culture, est au cœur des initiatives prochaines, il importe que les décisions ne viennent pas de Paris. « Les projets doivent venir des élus. » Et de conclure avec ce bon mot, qui semble tant lui plaire : « C’est grâce aux élus, que nous sommes lus. »







« Tous les élus et fédérations d’élus que nous avons rencontrés ont manifesté ce besoin d’un accompagnement, financier, mais aussi stratégique, de l’État », peut-on lire dans le rapport. C’est d’ailleurs le point 10 des propositions, concernant la formation « engager avec les professionnels des bibliothèques, les élus et le centre national de la fonction publique territoriale un travail sur revoir les cadres d’emploi de la filière territoriale des bibliothèques pour les mettre en cohérence avec ce que les métiers sont devenus et prévoir, pour les bibliothécaires, après la réussite au concours une formation d’application de 6 mois axée sur le rapport aux usagers. »