Ouverture du fellowship Paris - Francfort 2019 : appel aux jeunes talents

Les participantes du programme Paris-Francfort Fellowship 2018, © Frankfurter Buchmesse / Nurettin Çiçek



Déroulement du programme

Les appels à candidature

Ce programme trinational offre aux jeunes talents la possibilité d’étoffer leur réseau et d'échanger durant deux semaines avec des collègues de pays voisins.Les jeunes professionnel·le·s et étudiant·e·s qui souhaitent développer leur réseau et approfondir leurs connaissances des marchés du livre allemand et français sont invité·e·s à postuler jusqu'au 31 janvier 2019. Des connaissances de base dans l'autre langue, soit l’allemand, soit le français, sont requises. Katja Petrovic, responsable des programmes franco-allemands au Bureau International de l'Edition Française, précise à ce propos : « Il n’est pas du tout nécessaire de parler parfaitement l'allemand. Il n’y a donc pas d'hésitation à avoir ! »Le Paris-Francfort Fellowship est organisé et financé conjointement par la Foire du livre de Francfort, l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et le Bureau International de l'Edition Française (BIEF). A partir de 2019 la fondation suisse pour la culture Pro Helvetia sera également partenaire de ce programme.Bärbel Becker, directrice du département des projets internationaux à la Foire du livre de Francfort, déclare à propos du Paris-Francfort Fellowship : « Je constate combien il est profitable aux participant·e·s d'échanger avec leurs collègues des pays voisins et d'établir de nouveaux contacts. Je me réjouis grandement qu'avec Pro Helvetia comme nouveau partenaire, nous ayons pu élargir le programme aux régions germanophones et francophones de la Suisse. »Anna Anzulewicz, libraire, témoigne de sa participation au Paris-Francfort Fellowship 2018 : « J’ai pu élargir mon horizon, tant sur le plan personnel, professionnel, qu'interculturel. » Elle ajoute : « J’ai apprécié que le groupe soit très divers, avec des participant·e·s issu·e·s des différents secteurs du monde de l’édition et du commerce du livre. Grâce à cela, les échanges étaient très riches et nous avons beaucoup appris les un·e·s des autres. »Le programme dure deux semaines (du 8 au 22 mai 2019) et se compose de trois modules de quatre jours chacun. Dans un premier temps, les participant·e·s se rencontrent au mediacampus frankfurt pour suivre un cours de préparation linguistique et interculturel. Les deux autres modules du Fellowship sont consacrés à des voyages d'études en Allemagne et en France, avec des visites chez divers éditeurs, dans des librairies et des sociétés de distribution.Lors du Paris-Francfort Fellowship, les frais de voyage, d’hébergement et de bouche sont pris en charge sur une base forfaitaire par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et les partenaires du programme. Les participant·e·s bénéficient également d’un per diem financé par l’OFAJ.Peuvent postuler au Paris-Francfort Fellowship les jeunes professionnel·le·s des métiers du livre et étudiant·e·s des parcours équivalents, ainsi que les travailleurs et travailleuses indépendants du secteur du livre, résidant en Allemagne, en France ou en Suisse. Les candidat·e·s doivent être âgé.e.s de 30 ans maximum, ou dans des cas exceptionnels, 35 ans. Les candidat·e·s germanophones doivent avoir des connaissances de base du français, et les francophones de l'allemand.Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV et pour les salarié·e·s, une lettre de recommandation de l’employeur, peut être envoyé jusqu’au 31 janvier 2019 par courriel à Katja Petrovic (k.petrovic@bief.org) pour les candidat·e·s résidant en France, à Aurélia Maillard Despont (amaillarddespont@prohelvetia.ch) pour les candidat·e·s résidant en Suisse et à Alexane Lepoan (lepoan@book-fair.com) pour les candidat·e·s résidant en Allemagne.