:Ouvrez le 1 : “Contre l'oubli”, avec Beate et Serge Klarsfeld

Émilie Tran Nguyen et Éric Fottorino sont allés à la rencontre de Beate et Serge Klarsfeld qui reviennent pour « :Ouvrez le 1 » sur les grands combats qu'ils mènent depuis des années.Le sommaire de l'émission est le suivant :Une question/Plusieurs regards : Beate et Serge KlarsfeldÀ rebours : Archives de l'INA sur les combats des époux KlarsfeldRepères : Mise en avant des grandes dates de la Shoah1 + 2 : Iannis Roder professeur d'histoire-géographie dans un collège à Saint-Denis, responsable des formations au mémorial de la Shoah et directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean-Jaurès. Auteur de Allons z'enfants... la République vous appelle !, aux éditions Odile JacobÀ voix haute : L'avocat Jean Veil, fils de Simone Veil, lit le poème « Chœur des rescapés » de Nelly SachsTous les mercredis, Émilie Tran Nguyen et Éric Fottorino ouvrent Le 1 et dialoguent avec leurs invités sur l'actualité et le monde contemporain. Une conversation déclinée en 5 pages, autour du 1 de la semaine, pendant 27 minutes.