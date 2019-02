:Ouvrez le 1, du glyphosate au poète CK Williams

(photo d'illustration, Global Justice Now, CC BY 2.0)

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 se sont associés pour proposer un nouveau rendez-vous chaque semaine sur le canal 27 et ses supports numériques, organisé autour du feuilletage de la revue Le 1.Une question / Plusieurs regards : Sylvie Brunel, géographe, ancienne présidente d’Action contre la faim et auteur de Plaidoyer pour nos agriculteurs (Buchet Chastel) et André Cicolella, chimiste et toxicologue, président du Réseau Environnement Santé, professeur à Sciences Po, auteur de Les perturbateurs endocriniens en accusation (Les petits matins).À rebours : En 2002, France 3 diffuse un reportage sur la question du glyphosate (archive de l'INA).Repères : Retour sur un siècle de pesticides1 + 2 : Bruno David, président du Muséum National d’Histoire naturelleÀ voix haute : Ghislaine Arabian, cheffe étoilée, lira « Modernité » de CK Williams.Tous les mercredis, Émilie Tran Nguyen et Éric Fottorino ouvrent Le 1 et dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain. Une conversation déclinée en 5 pages, autour du 1 de la semaine, pendant 27 minutes.