:Ouvrez le 1 lance le débat autour du grand débat, réponse aux Gilets jaunes

Sommaire :

Aux côtés de leurs invités, Émilie Tran Nguyen et Éric Fottorino s’intéressent cette semaine au grand débat national. Cette initiative de l'exécutif pour répondre à la crise des "gilets jaunes" portera-t-elle ses fruits ?Une question / Plusieurs regards : Myriam Revault d’Allonnes, philosophe, professeur émérite à l’EPHE, et Gaspard Koenig, essayiste, président de Génération libre (think tank libéral).À rebours : Le 1er février 1977, 60 Français viennent poser leurs questions en direct au Président de la République (archive de l'INA).Repères : Chronologie des débats français depuis la Révolution Française.1 + 2 : Isabelle Falque-Pierrotin, garante du grand débat national.À voix haute : Philippe Torreton, comédien, lira « Je donne la parole » du poète chilien Nicanor Parra.Tous les mercredis, Émilie Tran Nguyen et Éric Fottorino ouvrent Le 1 et dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain. Une conversation déclinée en 5 pages, autour du 1 de la semaine, pendant 27 minutes.