:Ouvrez le 1 lance le référendum et reçoit Éric Vuillard, Goncourt 2017

Sommaire :

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un nouveau rendez-vous chaque semaine sur le canal 27 et ses supports numériques. Pour ce nouveau numéro, le fil conducteur est la question, « Référendum : pour ou contre ? »Une question/Plusieurs regards : Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, professeur à la Sorbonne et à Sciences Po, président du Collège de Philosophie, auteur de Comment gouverner un peuple-roi ? (Odile Jacob), et Pascale Kramer, écrivain suisse, auteur de Une famille (Flammarion).À rebours : Archives de l'INA sur les référendums locaux.Repères : Retour sur une chronologie des référendums en France de 1958 à 2005.1 + 2 : Eric Vuillard, écrivain, Goncourt 2017 pour L’ordre du jour et auteur de La guerre des pauvres (Actes Sud).À voix haute : Charline Vanhoenacker lira La solution de Bertolt Brecht.Tous les mercredis, Émilie Tran Nguyen et Éric Fottorino ouvrent Le 1 et dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain. Une conversation déclinée en 5 pages, autour du 1 de la semaine, pendant 27 minutes.