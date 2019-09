“Ouvrez votre Imaginaire” : en librairies, on ouvre la porte aux voyages

https://www.actualitte.com/PDF/BDC-Imaginaire.pdf

L’opération suit les précédentes campagnes, en surfant sur une actualité tout éditoriale : depuis trois ans maintenant, les éditeurs de l’Imaginaire — science-fiction, fantasy, fantastique, etc. — ont fait d’octobre leur mois. Selon l’étude du Centre national du livre, réalisée en 2018, ces mauvais genres seraient pourtant les préférés des 15-19 ans. Le CDE accompagne donc ses maisons dans le mouvement, avec une opération spéciale en librairie : « Ouvrez votre imaginaire. »Dans les maisons diffusées, on compte La Volte, que le roman d’ Alain Damasio, Les Furtifs , a littéralement propulsée cette année — plus de 65.000 exemplaires (source GfK). Mais ce sont également l’Atalante, le Belial, et puis la collection Lunes d’encre, chez Denoël, ainsi que Le Diable Vauvert et l’immanquable Tolkien, aux éditions Bourgois.En effet, le Britannique fera en parallèle l’objet d’une grande exposition prévue à la BnF — du 22 octobre au 16 février 2020 — pour un voyage direction la Terre du Milieu.En tout, une soixantaine de titres seront mis en avant durant cette période. « Voilà deux ans, 90 libraires avaient pris part à notre opération Imaginaire, en enseignes et librairies de 1er et 2e niveau », indique Adrien Servières, chargé de la coordination des fonds éditoriaux. « On peut raisonnablement espérer qu’ils seront autant à répondre présents. »L’affiche a été réalisée par l'illustrateur Aurélien Police, et sera distribuée avec d’autres goodies : un lot de mugs noir et rouge, flanqué du slogan « Ouvrez votre imaginaire », pour régaler les clients. Un mobile photo vitrine a également été conçu pour exposer les visuels des titres de l’opération.Les différents titres de l’opération sont présentés ci-dessous.