Ouvrir les bibliothèques universitaires : un vadémécum du ministère

Photographie : illustration, Cellule Communication, CC BY-SA 2.0

Le vadémécum, daté du 22 mai 2020, est donc antérieur à la dernière décision ministérielle concernant la réouverture plus large des bibliothèques universitaires. Mais il fournit des précisions sur le fonctionnement des établissements et sur les protocoles sanitaires à suivre jusqu'à la fin de l'année universitaire 2019/2020.Dans l'ensemble, on retrouve au sein de ce document un certain nombre d'informations tirées des Recommandations pour un déconfinement progressif des bibliothèques, publiées par un collectif d'associations interprofessionnelles de bibliothécaires.Travail des agents, nettoyage et traitement des documents, port du masque et accès aux salles de lecture font partie des différents sujets abordés par le vadémécum du ministère de l'Enseignement supérieur.Il est accessible ci-dessous en lecture et en téléchargement.