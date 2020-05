Ouvrir sa librairie et garder foi en son projet, durant le confinement..

Hélyette et Grégory

Nous avancions un pied après l’autre, le calendrier se précisait, nous avions trouvé un local en partenariat avec notre mairie, un maitre d’œuvre pour les travaux avec qui nous sommes en confiance, un comptable réactif et un menuisier talentueux pour nos meubles. Les premiers rendez-vous bancaires approchaient, notre présentation était prête et... Le COVID 19 et son confinement. La France est sous le choc, toutes nos échéances sautent. Les cavaliers de l’apocalypse économique claironnent leurs arrivées.Chaque jour amène son lot d’annonces pour maintenir les entreprises existantes. Les partenaires de la chaine du livre, CNL, ADELC et tous les autres promettent des millions pour sauver les librairies, aider les auteurs et accompagner les éditeurs. Nous on est en bonne santé, bien confiné chez nous avec nos enfants et on s’organise, on se dit qu’il va être difficile de trouver des partenaires en ces circonstances.Tous ces millions qui sont maintenant tournés vers le maintien, et à juste titre c’est une nécessité indéniable que de donner la main (pleine de billets c’est mieux) à ces librairies en difficultés, mais voilà tous ces millions ne le sont plus en direction des créations et de leurs porteurs, serons-nous les oubliés ? Et voilà qu’une banque nous suit dans l’aventure, des inconscients certainement, donc c’est sûr la graine va germer en 2020.Têtes baissées dans les dossiers de demande d’aide on fonce et on verra, personne ne peut dire aujourd’hui comment ça va se passer. Maintenant il nous appartient de nous interroger sur l’après. Nous écoutons toutes ces interviews de libraires qui essayent d’analyser ce qui va changer dans leurs officines, un seul constat, personne ne sait. Tous les commentateurs y vont de leurs pronostics sur les modifications des comportements d’achats et des habitudes de consommations, personne ne sait.Il y a les optimistes qui imaginent un sursaut citoyen en direction des « petits » commerces, d’un retour de la simplicité, et les autres qui disent que le « Français » ne voudra plus que des produits livrés à domicile sans contact humain et sans sourire, personne ne sait. Personne ne sait et nous y allons tous. Toutefois des signaux nous laissent espérer des changements, on pense à ces éditeurs qui expliquent qu’ils vont ralentir le rythme et le nombre de leurs parutions pour permettre à chacun de porter les nouveautés au mieux, ça fait du bien à entendre surtout venant d’acteurs majeurs du secteur, si seulement...Il est évident aussi qu’il faudra être prêt à revivre un confinement, en s’adaptant à ses contraintes aujourd’hui inédites, notre regard se tourne vers tous ces libraires qui inventent une nouvelle façon de remplir leurs missions de passeur culturel, et nombre d’entre eux font preuve d’inventivité et de dévouement. Ce que nous savons, c’est que nous voulons faire ce métier, nous allons planter cette graine et nous espérons pouvoir grandir avec elle.On pense sincèrement que l’intelligence collective permettra une évolution saine et positive, enfin à notre échelle bien entendue, car pour ce qui concerne la nation on se garde bien d’espérer.En attendant, nous on plante et la librairie La Graine ouvrira ses portes avant la sortie du nouvel Astérix.