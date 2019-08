Ouvrir une médiathèque en milieu rural : le rêve devenu réalité

crédit Valery-en-Caux

Six projets seront ainsi exposés durant la journée, à travers trois thèmes majeurs : pratique participative, démarche collaborative, numérique. Aujourd'hui, nous découvrons la création d'une petite médiathèque Christiane-Doutart, à Valery-en-Caux (76). Elle est en milieu rural, station balnéaire normande entre terre et mer (4 400 habitants).« La médiathèque, c’était un rêve », indiquait Christiane Doutart, née en 1922, ancienne adjointe à la culture. En 1991, le théâtre, la médiathèque et le conservatoire ont vu le jour grâce à elle.La médiathèque a été agrandie en 2018 à 600 m2. Les 30 heures d’ouverture ont été adaptées (en soirée, pause méridienne, un dimanche par mois). Médiathèque living-room, lieu de socialisation ouvert à tous, repensé pour favoriser le bien vivre ensemble, confortable, où il est possible de se détendre librement, ou encore partager un jeu autour d’une table... un lieu convivial, chaleureux et fonctionnel : un troisième lieu.Un jardin extérieur équipé de gradins et un patio favorisent les rencontres. De nouveaux services ont vu le jour : espaces de jeux petite enfance, jeux de société et jeux vidéo dans un fauteuil moelleux, accès wifi, tablettes, espace multimédia avec box individuels, grainothèque, ainsi qu’une véritable cuisine où chacun peut prendre un café, se restaurer... un point désacralisé, propice aux échanges entre usagers, entre l’équipe et les usagers.Les différents espaces sont caractérisés par des ambiances particulières couplées d’un système de diffusion musicale par zone. Des assises et possibilités d’installation très diverses sont proposées pour chaque activité. Un soin particulier a été apporté aux luminaires. Les mots et expressions des publics qui caractérisent le lieu sont : cosy, reposant, zen, élégant, lumineux, « comme à la maison ».La médiathèque mène de nombreuses actions culturelles, actions hors les murs, cartes offertes aux nouveau-nés, aux nouveaux habitants, et de nombreux partenariats sur un large territoire. Le nouveau projet s’appuie sur des actions culturelles tournées vers le collaboratif et la mise en valeur des compétences des usagers. Les ateliers, débats, rencontres, échanges inciteront chacun à devenir acteur du lieu.La convivialité, l’invention, l’imagination, le partage sont au centre de la nouvelle aventure collective de cette petite médiathèque en milieu rural, en bord de mer.Chaque projet sera détaillé au cours de la journée organisée par l’ALCA. Plus d’informations