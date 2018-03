OverDrive fête le milliard de prêts numériques en bibliothèque

Il aura fallu 15 ans, mais ça y est, le 10 février dernier, les prêts de livres numériques dans les bibliothèques publiques américaines via la plateforme privée OverDrive ont dépassé le milliard. Permettant un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux ebooks et audiobooks les plus populaires, les bibliothèques autour du monde n’ont cessé d’alimenter leur diffusion.



Pen Waggener (CC, BY - 2.0)







Directement sur le blog d’Overdrive, filiale du groupe Rakuten, l’équipe fait part de sa fierté et remercie les structures ayant soutenu leur démarche. « Nous sommes fiers de ce qui a été accompli, mais c’est un projet que nous n’aurions jamais pu aboutir par nous-mêmes. C’est aux bibliothécaires et aux personnels des 40.000 bibliothèques et partenaires scolaires avec lesquels nous travaillons à travers le monde que revient tout le mérite. »



D’après les infographies présentées sur le site, le début du programme remonte à 2003 et n’a cessé de revoir ses objectifs à la hausse avec toujours l’ambition de démocratiser la lecture numérique. Depuis, le nombre de prêts par an n’a cessé d’augmenter de manière exponentielle.





Au cours du processus, OverDrive a par ailleurs créé de nombreux outils permettant aux bibliothèques de faciliter leur développement avec un accès simplifié pour les lecteurs aux sites web et aux catalogues via l’application, des clubs de lecture numérique. Il y eut également le lancement de l’application Libby simplifiant l’emprunt et la lecture de livres numériques et audio en librairie.



Elle a d’ailleurs été retenue comme l'une des meilleures applications Google Play de l’année 2017.