Pamphlets antisémites de Céline : le gouvernement écrit à Gallimard

L'annonce d'une réédition des pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline par la maison d'édition Gallimard, la semaine passée, n'en finit plus de faire réagir. Jusqu'au ministère de l'Intérieur : le délégué interministériel Frédéric Pottier, chargé de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, a ainsi fait parvenir un courrier à Antoine Gallimard, président des éditions Gallimard, pour lui demander de « lever les inquiétudes » vis-à-vis de cette réédition.

Les Beaux draps, un des pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline

« [D]ans un contexte où le fléau de l'antisémitisme doit être plus que jamais combattu avec force, les modalités de mise à disposition du grand public de ces écrits doivent être réfléchies avec soin » : Frédéric Pottier, délégué interministériel au ministère de l'Intérieur, signale dans un courrier à Antoine Gallimard les questions qu'a soulevé l'annonce d'une réédition des textes antisémites de Louis-Ferdinand Céline par sa maison d'édition.

Attendu en 2018, le volume Écrits polémiques rassemblerait Bagatelles pour un massacre, L'École des cadavres et Les Beaux draps, parus en 1937, 1938 et 1941 chez Denoël, propriété de Gallimard depuis 1946. « La qualité de l'appareillage critique qui les accompagne, et notamment sa capacité à éclairer le contexte historique et idéologique de leur production, ainsi que le décryptage des biais de l'auteur et des erreurs factuelles contenues dans le texte sont dès lors déterminants », poursuit Frédéric Pottier dans son courrier, reproduit en fin d'article.

Pour cette nouvelle édition, Gallimard envisagerait une introduction de Pierre Assouline, et utiliserait l'appareil critique de Régis Tettamanzi, conçu pour un volume publié par les Éditions 8. Contactée par ActuaLitté, la maison d'édition Gallimard nous assure toutefois que l'ouvrage n'est « pas encore annoncé en interne, et qu'il n'est pas programmé sur un mois particulier de 2018 ». « Cette information provient d'une phrase de Monsieur Gibault, autour de laquelle L'Express extrapole », nous assure-t-on.

Gallimard va-t-il revoir sa copie ? Ce qui est certain, c'est que l'appareil critique de Régis Tettamanzi ne fait pas l'unanimité. « Sa réédition des pamphlets, intitulée Écrits polémiques — euphémisme de bienséance s’il en est —, a été publiée en 2012 [...]. Il ne s’agit en aucune manière d’une véritable édition scientifique des pamphlets. Seulement d’un recueil de textes présentés d’une façon académique, convenue, conforme à l’orthodoxie célinienne, et commentés ou annotés hâtivement. L’appareil de notes est sommaire, lacunaire, la bibliographie très insuffisante et comporte de nombreuses inexactitudes », indique Pierre-André Taguieff, spécialiste de Céline et coauteur de Céline, la race, le Juif. Légende littéraire et vérité historique (Fayard), dans un entretien avec l'historien Marc Knobel, chercheur au Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) et Directeur des Études du CRIF.



« L’identification des sources doit beaucoup au travail pionnier d’Alice Yaeger Kaplan, publié en 1987 : Relevé des sources et citations dans Bagatelles pour un massacre. Mais Tettamanzi n’a pas été à la hauteur de la tâche, notamment pour L’École des cadavres », poursuit Taguieff. « La complaisance à l’égard de tout ce qui concerne Céline dont font preuve certains milieux littéraires et certaines maisons d’édition confine à l’irresponsabilité morale et politique. »

Pour Annick Duraffour, coauteure de l'ouvrage Céline, la race, le Juif, « [c]ette édition fait preuve de tout le sérieux philologique attendu. Mais la précision dans l’établissement des textes n’est pas encore un décryptage : elle laisse intacts leurs effets et leurs mensonges de propagande. » Elle ajoute, toujours dans cet entretien avec Marc Knobel, « [f]orce est de constater, en tout cas, qu’il [Régis Tettamanzi] s’est déjà montré célinien fidèle, et, autant que le préfacier de l’ouvrage en préparation chez Gallimard, prêt à monter au front pour parer les coups portés à la légende célinienne. »

Selon Pierre-André Taguieff, seule « une équipe pluridisciplinaire, composée notamment d’historiens spécialisés dans l’étude des domaines concernés, peut mener à bien » une édition critique des pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline.