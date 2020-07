Paola Appelius devient présidente de l'Association des traducteurs littéraires de France

crédit photo : Paola Appelius

Sophie Aslanides, Samuel Sfez, Françoise Wuilmart ont été élus comme membres du conseil, tandis que Laura Bourgeois est rééelue, apprend-on dans un communiqué.Le nouveau bureau est ainsi composé :Présidente : Paola AppeliusVice-présidents : Irène Imart, Christian ClerTrésorière : Valérie Le PlouhinecTrésorière adjointe : Marie Ollivier-CaudraySecrétaire : Claude SebanPaola Appelius et Irène Imart se répartiront les responsabilités liées à la présidence.Paola Appelius, secondée par Christian Cler, sera plus spécifiquement en charge des questions sociales et juridiques et assumera la représentation de l'association auprès des différents interlocuteurs (ministères, Urssaf, Agessa, Ircec, CNL, etc). Elle assurera aussi le lien avec les autres associations d'auteurs et de traducteurs.Irène Imart organisera et coordonnera les actions de l'ATLF à Paris et en régions, en liaison avec Elodie Ficot, administratrice, .