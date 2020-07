Par solidarité, un libraire de Naples offre des livres “à qui n'a pas les moyens”

Il avait commencé durant le confinement, mais aucune raison de s’arrêter : Enzo Di Nocera est devenu une star dans son quartier, promoteur de la lecture. À ce jour, près de 200 textes ont transité par son panier magique et l’homme n’en semble tirer aucune gloire.« Les jours que nous vivons sont compliqués pour la reprise économique. Chaque geste devient important pour marquer la solidarité et la générosité, y compris d’offrir des livres à qui ne peut pas se permettre d’en acheter. » Et pour l’aider dans cette tâche, le kiosquier a trouvé une alliée inattendue : Mary Avery, la consule des États-Unis à Naples.Elle-même a choisi plusieurs ouvrages à offrir, qu’elle est venue déposer directement dans le panier.Alors, ce sont des classiques, comme Jane Austen, des ouvrages plus proches de nous, comme les romans de Stephen King ou de Stephenie Meyer, et même les livres d’Elena Ferrante — on ne peut plus raccords avec le contexte.via La Repubblica