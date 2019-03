Paris : 250 000 € pour les librairies indépendantes

Anne Hidalgo, USCPublicDiplomacy CC BY-ND 2.0 Anne Hidalgo, USCPublicDiplomacy CC BY-ND 2.0

Anne Hidalgo au Salon Livre Paris

Depuis 2014, la municipalité a engagé de multiples actions de soutien aux commerçants et artisans afin de sauvegarder et de créer de nombreuses petites enseignes parisiennes. Une attention particulière est portée aux librairies indépendantes, confrontées à une concurrence accrue du e-commerce.C'est à l'occasion de la 39e édition du Salon Livre Paris, qu'Anne Hidalgo annoncera le lancement d'un appel à projets, doté de 250.000 euros. Un soutien financier pour ces librairies indépendantes qui souhaitent améliorer leurs conditions d’accueil ou moderniser leur équipement, notamment en recourant au numériqueSoucieuse d'apporter son soutien aux librairies indépendantes de la ville, Anne Hidalgo affirme : « Les librairies ont un rôle essentiel dans la vie des quartiers et dans l’accès des Parisiens à la culture. Depuis 2014, nous avons réussi à maintenir leur nombre dans la capitale. Cela a été une bataille de tous les instants, aux côtés des professionnels. Ce nouvel appel à projets que je lance avec mon adjoint Frédéric Hocquard vient prolonger cette action et assurer l’avenir des librairies parisiennes ».La Ville de Paris disposera d'un stand au Salon Livre Paris du 15 au 18 mars 2019. Parisiens et professionnels pourront y découvrir les actions et les aides de la municipalité en faveur du livre et de la lecture.De nombreux partenaires de la librairie indépendante, de l’innovation et de la filière livre seront présents sur le stand, notamment : le réseau Paris Librairies, l’association Fontaine O Livres, la plateforme d’innovation, le Labo de l’édition, et les Libraires volants.Dans la matinée du samedi 15 mars, Anne Hidalgo, ira à la rencontre des exposants et des visiteurs du Salon.