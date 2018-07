Paris accueille des rencontres franco-arabes de l'édition en novembre

Du 20 au 22 novembre prochains, le Bureau international de l’édition française organise des rencontres entre éditeurs arabes et français. L’occasion de partager et d’échanger, entre professionnels.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



À l’initiative du BIEF, 20 éditeurs de langue arabe venant du Maghreb, du Proche Orient et des pays du Golfe sont invités à Paris. L’objectif de ces deux journées est de dynamiser les échanges – entre éditeurs français et éditeurs du monde arabe, responsables éditoriaux ou responsables de droits.

« Le programme qui se déroulera au Centre national du livre sera l’occasion de porter un regard sur la création littéraire et la production intellectuelle dans le monde arabe et d’aborder la question de la traduction et les enjeux liés à la circulation des idées. Les témoignages d’auteurs, de traducteurs et de libraires viendront compléter les interventions des éditeurs », indique le BIEF.

Les débats seront accompagnés d’une importante séquence de rendez-vous B to B entre éditeurs. Ces journées sont organisées en partenariat avec l’Institut français et le Centre national du livre.