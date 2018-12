Paris : la librairie Fontaine Haussmann, victime collatérale d'une manifestation

À Paris, dans le 8e arrondissement, la librairie Fontaine Haussmann a perdu sa vitrine lors de la manifestation du samedi 8 décembre dernier : un pavé a fendu la devanture avant qu'un coup de poing d'un individu ne termine la destruction. Aucun vol n'est à déplorer, nous précise le gérant, Philippe Aubier.

La librairie était fermée, « comme tous les commerces du quartier », mais, ce samedi 8 décembre, la large vitrine de la boutique de Philippe Aubier n'a pas échappé à la manifestation et à l'un de ses dérapages. Un pavé a d'abord fendu la grande vitrine, de 4 mètres sur 5, avant qu'un autre choc ne vienne la faire s'écrouler. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.« C'est vraiment la vitrine qui était visée, et ce n'est que de la casse, nous n'avons pas de vol à déplorer », explique le gérant de la librairie, qui ne veut pas faire de ce verre cassé un symbole ou une attaque envers sa librairie. « J'ai vu des casseurs, qui sont venus piller l'opticien à côté, et on va dire qu'ils ne sont pas vraiment motivés par l'idée de voler des livres », remarque le libraire.C'est surtout l'activité de la librairie qui se retrouve en difficulté depuis quelques semaines : les deux derniers samedis ont vu l'enseigne fermée, ainsi que le matin du dimanche 9 décembre, pour sécuriser le magasin. D'ici Noël, le libraire espère désormais limiter les pertes sur le chiffre d'affaires. Quant à la vitrine, elle restera remplacée par des panneaux de bois jusqu'au moment où il sera possible « d'avoir une idée de la suite des manifestations ».En fin de semaine dernière, le Syndicat de la Librairie Française (SLF) a sonné l'alerte, prévenant que le mouvement des Gilets jaunes avait un impact négatif sur l'activité de la librairie . Si certains libraires, dans des centres-villes, font en effet état d'un chiffre d'affaires en berne après plusieurs samedis de fermeture, d'autres relativisent l'impact du mouvement social sur leur activité.