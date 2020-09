Paris : La médiathèque Françoise Sagan considérée comme un cluster 

BIBLIOTHEQUE : recycler les puces

Crédit photo : la médiathèque Françoise Sagan, à Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Fin août la médiathèque avait fermé ses portes en urgence devant la menace d’une contamination. Mais, comme l’indique le syndicat CGT Culture de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris, le lieu a rapidement rouvert sans attendre le résultat des tests de tous ses agents.Le mardi 1er septembre, Françoise Sagan accueillait de nouveau le public. Mais l’état de l’équipe se dégrade rapidement quand, parmi les cas contacts testés, deux reviennent positifs. Le 3 septembre dernier, sur la page Facebook de la médiathèque, on informe que seul le rez-de-chaussée sera ouvert au public… Pour finalement annoncer la fermeture du lieu le 4 et 5 septembre.Située dans le quartier de la gare de l’Est, la médiathèque Françoise Sagan s’apparente désormais à un « cluster » à savoir, comme le précise le syndicat : un lieu où « l’on dénombre au moins trois cas confirmés ou supposés de contamination à la Covid-19, sur une période de sept jours et que ces personnes appartiennent à la même communauté ».Ce n’est pas la première fois qu’une bibliothèque est touchée par le virus dans la capitale. La médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e arrondissement, avait aussi fermé de manière exceptionnelle fin juillet, après l’exercice d’un droit de retrait par les personnels, suite à un cas de Covid. À l’inverse, la médiathèque Marguerite Yourcenar (XVe) et la bibliothèque Sorbier (XXe) n’avaient pas été fermées après le placement en quatorzaine d’un agent atteint du Covid.