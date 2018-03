Paris : Mai 68 dans ta bibliothèque

À l'occasion des cinquante ans de Mai 68, les bibliothèques de Paris et le Comité d'histoire de la Ville s'associent pour retracer les événements et les bouleversements qu'ils ont entraînés. Site dédié mais aussi conférences, projections, expositions, débats et spectacles sont au programme.

© Michel Pansu / Fonds France Soir / Coll. BHVP

« Retour sur le mois qui a changé la France. » Pour commencer, les bibliothèques municipales et le Comité d'histoire de la Ville de Paris présentent un site retraçant la chronologie des événements de Mai 68. Manifestations étudiantes, figures importantes, idées, cinéma, héritage politique et économique, tous les sujets y sont abordés. La médiathèque musicale de Paris s'en mêle avec une playlist ambiance Mai 68.« De mars à juin, les bibliothèques et le comité d'histoire de la Ville de Paris se penchent, cinquante ans après, sur les événements de mai 68 et les bouleversements qu'ils ont apporté dans la société française. Retour sur le mois qui a changé la France. »De mars à juin, les bibliothèques de Paris organisent en leur sein de nombreux événements : expositions, conférences, projections, débats, spectacles... Dont le programme est à retrouver à cette adresse Pour n'en citer que quelque-unes : l'exposition « Icônes de Mai 68: Les images ont une histoire » à la Bibliothèque François Mitterrand (17 avril – 26 août), une lecture-spectacle « Mai 68 : sous les pavés, quelles femmes ? » à la Bibliothèque Faidherbe (19 avril) ou encore la conférence « Mai 68 au cinéma : réalité ou fantasme ? » à la Médiathèque Marguerite Yourcenar (13 avril).Et une bande-son est même proposée pour se replonger dans l'ambiance :