Paris, Rennes, Toulouse, Lille... Quelle ouverture pour les bibliothèques des grandes villes ?

La Bibliothèque Václav Havel, à Paris (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Du retrait de commandes à la réouverture contrôlée

Depuis le 12 mai dernier, les bibliothèques de France reprennent peu à peu vie, prudemment. L'activité ne s'était pas entièrement arrêtée : un travail interne subsistait, et quelques établissements avaient mis en place des services de portage ou de drive pendant la période de confinement. Mais cette date, que le gouvernement avait d'abord présentée comme celle du retour du public dans les bibliothèques, a plutôt rappelé la nécessité d'organiser le service public de la lecture pour qu'il s'adapte à des conditions sanitaires toujours incertaines.Dans les plus grandes villes de France, la mise en œuvre d'un plan de réouverture s'avère indispensable : les initiatives permettant de limiter les déplacements dans les établissements, comme le portage de livres à domicile, ne sont pas envisageables. Le « drive », ou retrait d'une commande de livres en véhicule, n'est pas non plus viable dans une métropole : à l'inverse, la préparation des commandes et l'organisation de leurs retraits par les usagers sont désormais le quotidien de nombreux bibliothécaires...À Paris, la réouverture des établissements s'échelonnera très progressivement : au début du mois de juin, seules 6 bibliothèques rouvriront leurs portes au public (Romilly, Yourcenar, Duras, Sagan, Melville et H. Berr) et uniquement du mardi au samedi. Ces six établissements, au cours de leur première semaine de réouverture, participeront en réalité à « une phase “test” de mise en route », comme le précise un document de la mairie de Paris, partagé par le syndicat CGT-Culture . Au cours de cette semaine, le dispositif « sera adapté en fonction des difficultés que pourraient rencontrer les équipes ».Si tout se déroule correctement, la période du 16 juin au 11 juillet verrait les ouvertures de 25 bibliothèques supplémentaires (17 bibliothèques de lecture publique automatisées pour le prêt et le retour et 8 bibliothèques spécialisées), et la préparation de l'ouverture des autres établissements.Très détaillé, le document de la mairie de Paris précise que « [l]'espace des bibliothèques et médiathèques accessible aux usagers sera réduit, et devra être délimité avec de la rubalise (pour le marquage au sol et la fermeture de zones) », promet une prise en compte des mesures de distanciation sociale (avec port du masque obligatoire pour les usagers) et formalise le nettoyage des documents. « Des désinfections avec un produit virucide seront effectuées par les agents, sur la base d’un roulement, sur les couvertures de livres, boîtes de CD et DVD avant que ces derniers ne soient reproposés au prêt », peut-on lire.Évidemment, de nombreuses activités resteront interdites, dont la consultation de périodiques, l’utilisation des ordinateurs en libre-service, l'accueil des classes ou encore la tenue d'ateliers.À Lille, les équipes ont travaillé, dès le 11 mai, à la mise en place d'un service de réservation et de retrait, qui ne concerne pour l'instant que quelques établissements (médiathèques Jean Lévy, du Faubourg de Béthune, Lille-Sud et Saint-Maurice Pellevoisin), qui seront les seuls du réseau à être « ouverts au public ». Ou presque, car le retrait des réservations s'effectuera aux portes des médiathèques. Des boîtes de retour sont installées, mais les usagers sont invités à encore conserver les documents empruntés, pour alléger la masse de travail liée aux retours.À Bordeaux, contrairement à la capitale, les 11 établissements s'ouvriront avant tout aux publics scolaires des écoles primaires de la ville, à compter de ce 25 mai. Pour les autres usagers, des systèmes de retrait sont organisés dans tous les établissements, avec des boites de retour pour les documents empruntés. Aucune date n'est précisée pour la réouverture des établissements à tous les publics.Dans la plupart des villes, comme Strasbourg, Rennes ou Toulouse, ces solutions de commandes et de retraits sont privilégiées, avec un accès aux établissements interdit au public, jusqu'à une date indéterminée.Seules quelques villes annoncent d'ores et déjà une réouverture, comme à Nantes, où celle-ci est fixée au 7 juillet, « dans le respect des conditions sanitaires ». À Caen, la bibliothèque Alexis de Tocqueville rouvre ses portes le 26 mai, avec des collections « accessibles sous conditions (jauge limitée, tables et ordinateurs non accessibles, limitation du nombre de personnes par famille, annulation des animations…) ».À Dijon, où les bibliothèques sont ouvertes depuis le 12 mai (masques et gants, ces derniers étant fournis, sont obligatoires), le réseau a mis en place la règle du « Je touche — j'emprunte » : « Vous pouvez choisir directement les documents en rayonnage, en limitant les manipulations aux documents que vous emprunterez ; les documents touchés et non empruntés doivent être déposés dans les cartons prévus à cet effet. »La commission Bibliothèques en réseau de l'Association des Bibliothécaires de France a publié un document , le 15 mai dernier, avec des recommandations spécifiques pour les établissements fonctionnant en réseau.