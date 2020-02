Paris : un sixième dimanche de fermeture dominicale pour les bibliothèques

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Nous étendrons les horaires d’ouverture des bibliothèques et musées parisiens, minimum deux soirées par semaine, en lien avec des associations partenaires à même de proposer une offre (expérience ou activité) spécifique #Nuit #Hidalgo2020 #Municipales2020 @elsaboublil — Frédéric Hocquard (@Fredhoc) February 6, 2020

La CGT, sur le pied de guerre, affirme que la grève continue dans les bibliothèques parisiennes. En période de campagne pour les municipales, la grève continue contre le travail dominical dans les conditions actuelles fait tache.Ainsi, « [l]es personnels de l’établissement situé dans le quartier Tolbiac-Olympiades seront toujours en grève pour dénoncer les conditions d’ouverture dominicale aussi bien en termes d’effectifs que de sécurité », note le syndicat.Mais les revendications sont partagées bien au-delà des murs de Melville. Sagan (Xe) et Duras (XXe) ont déjà confirmé leur débrayage « seront probablement suivies, comme les semaines précédentes », par Canopée (Ier), Yourcenar (XVe) ou encore Rostand (XVIIe).Selon la CGT, la « mairie de Paris et Christophe Girard pariaient sur un pourrissement du conflit ».Au cœur des revendications financières, rien n’a changé : « [A]ctuellement de cent euros (brut), la prime dominicale n’a pas été réévaluée depuis plus de dix ans malgré le coût de la vie dans ce qui est une des capitales les plus chères du monde selon les études officielles. »Les personnels, eux, souhaitent obtenir 150 € net. Un autre préavis a été déposé pour le 1er mars, ainsi que pour la journée de la femme, le 8 mars.Voici quelques semaines, l’adjoint à la maire de Paris, Frédéric Hocquart avait brièvement évoqué le sujet :Mais rien sur le volet économique… On pourra toujours chercher ces solutions dans le programme culture d'Anne Hidalgo, présentée par Audrey Pulvar :