Paris : Une nouvelle librairie Boulinier ouvrira dans le Quartier latin 

L’enseigne Boulinier avait annoncé la fermeture prochaine de sa librairie d’occasion installée au 20, boulevard Saint-Michel à Paris depuis 1938. Une nouvelle qui avait provoqué un sentiment d’indignation de la part des fidèles clients de l’établissement. Sauf que voilà, une autre librairie viendra s’implanter de nouveau dans le Quartier latin, à 30 mètres de l’ancienne adresse, apprend-on.



Pour rappel, le 15 mai dernier, l’équipe de l’enseigne Boulinier a affirmé qu’une de leurs adresses principales, située au 20, boulevard Saint-Michel, allait devoir fermer ses portes . En cause, le non-renouvellement du bail commercial par les propriétaires des murs.Si les 7 autres magasins Boulinier basés à Paris et en Seine-et-Marne restent ouverts, cette annonce avait soulevé une vive émotion de la part des clients et plus généralement des Franciliens attachés à l’établissement. Une pétition a d’ailleurs vu le jour afin de s’opposer à la fermeture de ce « monument » parisien.Parallèlement à cette fermeture, l’enseigne vient de déclarer sur son site internet qu’un nouveau magasin ouvrira prochainement dans le Quartier latin. Et plus exactement au 16, Boulevard Saint-Michel. Si les locaux sont pour le moment en travaux, l’ouverture devrait avoir lieu le 16 juin prochain, soit un jour après la fermeture du 20, boulevard Saint-Michel.Si ce nouveau magasin est plus petit que le précédent qui abritait une surface de 280 m2 et un sous-sol de près de 400 m2, les Boulinier assurent auprès du Parisien qu’ils sera « original ».« On espère que les clients vont nous suivre, et puis on reste dans le quartier Latin. Symboliquement c’est important » souligne Loïse Boulinier.