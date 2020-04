Paris valait bien quelques livres numériques

Perfecto_Capucine CC 0

Il faudra remplir deux conditions : être parisien (résidant suffira, personne ne vous demandera d’extrait d’acte de naissance) et avoir plus de 15 ans. À partir de ces critères, les ressources numériques des établissements seront librement accessibles durant le confinement. Et même après – il est souhaitable que l’on ne reste pas à la maison jusqu’au 30 juin.Fin mars, le site de la ville de Paris indiquait déjà que l’offre numérique était largement plébiscitée : alors que l’on comptait entre 200 et 300 prêts quotidiens, le service affichait quelque 1000 titres empruntés durant la période de confinement. Il était temps : le ministre de la Culture avait besoin d’un grand coup de pouce D’ailleurs, le réseau Carel avait interpellé les éditeurs, pour leur demander, le 27 mars dernier, « d’augmenter pour un temps, le temps du confinement, le nombre de prêts simultanés et de les porter à 100 % des jetons. Les bibliothèques n’ont pas les moyens d’acheter autant de livres qu’il faudrait si elles ne peuvent en prêter qu’une petite fraction ».Et d’assurer que les adhérents du réseau faisaient remonter des prêts qui doublaient, voire triplaient depuis une dizaine de jours — soit dès l’annonce du confinement en France.Enfin, dira-t-on toutefois dans la Capitale : elles étaient plus d’une cinquantaine à avoir d’ores et déjà ouvert des inscriptions gracieuses afin de permettre de profiter de l’accès aux fonds numériques, notait Télérama . Et l’on annonçait alors qu’une même offre interviendrait pour Paris dans le courant de début avril. Nous y sommes.Désormais, on passe de 15.000 titres à 20.000 disponibles gratuitement à travers le service de prêt de la Ville de Paris — après inscription, évidemment, depuis le site . Le service parisien contient, bien sûr, des romans, polars, bandes dessinées, mangas ou essai.Mais en plus, elle propose « du soutien scolaire et des formations en ligne [...] disponibles pour tous les inscrits, de même qu’un accès aux concerts et conférences de la Philharmonie de Paris et la possibilité de voir des centaines de documentaires avec Les Yeux Docs ».