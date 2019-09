Parlez-vous la langue du réchauffement climatique et de l'environnement ?

(Martin Snicer, CC BY-ND 2.0)

Attention, les écologistes du dimanche peuvent aller se rhabiller : la liste portant sur le vocabulaire de l'environnement, du climat et du carbone publiée par la Commission d'enrichissement est plutôt solide, termes techniques à l'appui.Information cruciale quant à l'avenir qui se profile à l'horizon pour la faune et la flore, le « potentiel de réchauffement climatique » se calcule ainsi en « divisant le forçage radiatif résultant d'une masse de gaz à effet de serre émis, par celui de la même masse de dioxyde de carbone, les effets de ces gaz étant considérés sur une période identique ». Vous avez une heure...Plus proche de nous, l'« empreinte en gaz à effet de serre » désigne le « bilan d'émissions et d'absorptions anthropiques de gaz à effet de serre effectué dans une zone géographique donnée et relatif à une activité, à une population, voire à un ou plusieurs individus ». Pour faire simple, il faut s'efforcer de réduire cette empreinte au maximum...La liste publiée au Journal officiel, très technique, fait aussi le point sur un faux ami assez traitre : le terme anglais « decarbonisation », qui désigne le fait de « réduire les émissions de dioxyde de carbone », se traduira en effet par « décarbonation »...Il est possible de retrouver la liste complète à cette adresse et de consulter la base de données FranceTerme , qui recense toutes les recommandations de la Commission d'enrichissement.