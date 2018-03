Paroles de libraires, “vitrines de l’édition francophone dans le monde”

Au cours de l’année passée, ActuaLitté a réalisé près d'une trentaine d’entretiens avec des libraires présents dans toute la francophonie et au-delà : Croatie, Chili, Madagascar, Algérie, Roumanie, Suisse, Tchad, Maroc… Autant de visages et d’histoires autour d’un même métier, que nous avons pu explorer grâce à l’Alliance internationale des libraires francophones.









À l’occasion du 15e anniversaire de l’association, certains de ces entretiens ont été réutilisés pour réaliser une exposition, baptisée Paroles de libraires du monde. Seize panneaux, qui reprennent une partie des échanges, présentant la ou le libraire, dans son univers. Cette exposition, qui a vocation à voyager - et plusieurs destinations sont déjà actées - est à découvrir sur l’espace du BIEF (Bureau international de l’édition francophone).

Et pour l’occasion, Agnès Debiage, l'une des fondatrices de l’AILF a rédigé un texte d’accompagnement.



Aujourd’hui, nous formons un réseau d’une centaine de libraires aux quatre coins du monde.



Nous défendons la francophonie dans toute sa diversité, promouvons la lecture, respectons la chaîne du livre, conseillons tes lecteurs, animons nos librairies, transmettons des idées d’ouverture, favorisons la culture... Nous sommes la vitrine de l’édition francophone dans le monde.



Nous avons créé en 2002, l’Association internationale des Libraires francophones (AILF), qui nous fédère, nous aide à nous professionnaliser, nous représente collectivement, nous donne de la visibilité, nous soutient dans nos actions de promotion de la lecture, porte notre parole au plus haut niveau, nous fait sortir de notre isolement géographique, nous appuie dans notre dynamique, nous fait réfléchir sur les enjeux de la librairie de demain.

Pas uniquement libraires, la plupart d’entre nous sommes également importateurs et nous veillons à la bibliodiversité dans nos espaces. Nous représentons une part hautement symbolique de la diffusion des livres francophones. Cette exposition, créée par l’AILF sur la base des interviews réalisées par ActuaLitté, met en lumière nos réalités très contrastées, affiche notre passion, ne tait pas les vérités que nous avons à dire.









Faites connaissance avec nous et prenez le temps de lire nos interviews. Nous formons un formidable réseau à travers le monde, plein d’énergie et de créativité. La francophonie est au cœur de notre métier et la défense du livre, des auteurs et de la lecture sont notre quotidien. Nous demandons à être reconnus comme tels par les réseaux institutionnels et culturels.

Oui le métier de libraire francophone à l’étranger a encore un bel avenir, nous le croyons et nous le défendrons. L’AILF est notre association, nous l’avons voulue, créée et nous l’animons depuis 16 ans.





