Partager livres ou DVD : les bibliothèques participatives fleurissent à Monaco

Jardin de l'Âne © Manuel Vitali Jardin de l'Âne © Manuel Vitali

Multiplier les points d'accès et de partage





Gare de Monaco © Michael Alesi Gare de Monaco © Michael Alesi







< >

Déposer ses ouvrages, ou des DVD, prendre part à la vie d’une bibliothèque de rue, ou de ces boîtes à livres qui s’implantent dans les villes. Monté par la Direction de l’Aménagement urbain, le dispositif permet de déposer toute sorte d’ouvrages, auxquels donner une seconde vie.Avec un design spécifique, imaginé par Stéréotank, collectif d’architectes vénézuéliens, basés à New York, ces boîtes disposent d’une paroi en plexiglas pour résister aux conditions météo changeantes.À la disposition de chacun, le concept démarré en janvier a fructifié : les Monégasques, invités à participer ont dû jouer le jeu, car une nouvelle boîte a été installée. Cette fois, c’est dans la gare de Monaco même que la picina bibliuteca voit le jour.Elle « permettra à tous ceux qui le souhaitent d’emprunter ou de déposer des ouvrages (livres, vinyles, CD ou DVD) afin de leur offrir une seconde vie : une action solidaire et écologique, permettant de “recycler” bon nombre d’ouvrages et d’éviter qu’ils soient laissés à l’abandon ou jetés », indique la principauté.La bibliothèque a cette fois été réalisée dans le cadre des travaux de réaménagement du hall de la gare.Notons que les architectes ont déjà œuvré dans le monde de la Little Free Library, avec deux projets présentés sur leur site : le premier, basé à Manhattan, avec une boîte à livres éphémère, baptisé LFL, parficulièrement conceptuelle.Le second, dans l’East Village, toujours aussi conceptuelle :