PartagerLire 2018, 180 000 livres rassemblés dans 200 points de récolte

Pour sa 11e édition, l’opération PARTAGERLIRE a collecté plus de 180'000 livres. L’action PARTAGERLIRE organisée du 13 au 23 avril 2018 chez Payot Libraire, Nature & Découvertes Suisse et les supermarchés Coop de Suisse romande, ainsi que la récolte de livres lors du Salon du Livre de Genève, du 25 au 29 avril, ont permis de rassembler plus de 180'000 livres ! 8'000 de ces ouvrages ont déjà été distribués aux personnes précarisées du canton de Genève, 147'000 iront aux bibliothèques publiques francophones du Sénégal et 25'000 vers des hôpitaux et EMS de Suisse romande.









Onze ans déjà que Payot Libraire gère l’opération PARTAGERLIRE, invitant les lecteurs à alléger leur bibliothèque tout en allant à la rencontre de ceux qui, en Suisse et dans le monde francophone, n’ont pas facilement accès aux livres. Lancée en 2008 dans nos deux librairies de Genève pour se joindre aux manifestations qui, dans de nombreux pays, célèbrent le 23 avril la Journée mondiale du livre et de la lecture, cette opération a immédiatement remporté un si vif succès que, dès l’année suivante, la Fondation Payot pour la promotion de la lecture (FPPL) prenait le relais, « exportant » PARTAGERLIRE (Prix suisse de l’Éthique 2010) vers toutes les librairies Payot de Suisse romande.



PARTAGERLIRE 2018 poursuit naturellement son partenariat « historique » avec l’Hospice Général de Genève, bénéficiaire dès l’origine des livres récoltés et qui les redistribue aux œuvres d’entraide et aux bénéficiaires des aides sociales du canton : c’est à lui que vont en priorité les ouvrages reçus dans nos librairies de Genève (Rive Gauche et Cornavin) et Nyon. Dans nos neuf autres librairies, ces livres vont à l’opération de solidarité traditionnellement engagée par Payot Libraire à cette occasion, et qui, pour la deuxième année, s’adresse au ministère de la Culture du Sénégal, en partenariat avec l’Association des Sénégalais de Genève, au bénéfice des bibliothèques publiques francophones au Sénégal.



La FPPL reconduit en outre son action « Un temps pour lire », avec une sélection de livres récoltés proposée à divers sites (hôpitaux et EMS) de Suisse romande : ils y sont mis à la disposition des patients, de leurs proches et du personnel soignant. À lire sur place ou à emporter, à garder ou à remettre en circulation, selon le sens que chacun accorde au partage de la lecture ! Pour sa 11e édition, l’opération PARTAGERLIRE fut une énorme réussite avec plus de 180'000 livres collectés en quinze jours. Un incroyable résultat rendu possible par la solidarité des lecteurs désireux de faire partager le plaisir de la lecture aux plus défavorisés, et par notre réseau de lieux de récolte !

Du 13 au 23 avril, les ouvrages ont été déposés dans 200 points de récolte, à savoir 180 supermarchés Coop, 12 librairies et 8 magasins Nature & Découvertes, répartis dans toute la Suisse romande. Plus de 200 personnes ont ensuite été mobilisées pour un premier tri. Pas moins de 4'400 cartons ont ainsi été triés par les librairies et des bénévoles de l’association des Sénégalais de Genève au Salon du Livre de Genève où la récolte s’est poursuivie grâce au soutien de la Fondation pour l’Écrit, qui chapeaute le Salon du Livre de Genève (25-29 avril 2018). Payot Libraire, Nature & Découvertes et Coop vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour une 12e opération PARTAGERLIRE en 2019, du 13 au 23 avril. Quant à la récolte du Salon du Livre 2019, elle se déroulera du 1er au 5 mai.