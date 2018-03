Partenariat franco-allemand pour un prêt numérique simplifié

Le 15 mars, la filiale divibib du groupe allemand ekz annonce se tourner vers la start-up française TEA et sa solution de gestion des droits numérique interopérable CARE (Content & Author Rights Environment) pour gérer son système de prêt numérique, afin d’améliorer ses services aux bibliothèques.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Ekz réunit cinq des entreprises leaders du secteur des médias et bibliothèques, tendant à offrir « le service le plus complet qui soit pour les bibliothèques en Europe » pour développer l’impact des bibliothèques dans leurs missions sociales. Des problématiques physiques aux solutions numériques, la filiale allemande est sur tous les tableaux.



Le communiqué annonce que le partenariat franco-allemand permettra à ekz d’intégrer CARE à l’offre Onleihe de sa filiale divibib, mais également aux liseuses Tolino, « largement utilisées par les lecteurs allemands et les utilisateurs des bibliothèques en Allemagne, et dans le monde » et ce dans le but de faciliter l’emprunt et la protection de médias numériques en ligne aux usagers des bibliothèques.



Avec 3 100 bibliothèques équipées et 28 millions de prêts numériques enregistrés chaque année, divibib est déjà bien installé sur le marché européen. En s’alliant à l’entreprise française, la société allemande gagne un « partenaire technologique de confiance » dont la technologie est déjà exploitée par plus de 35 enseignes en France, en Suisse, en Belgique et au Canada.



Lancée en 2015 par la start-up française The Ebook Alternative (TEA), CARE est la première solution de gestion des droits numériques ergonomique et interopérable au monde. Et ce partenariat étant d’autant son champ d’action, multipliant les supports de lecture compatibles. En France avec une liseuse TEA ou en Allemagne avec une liseuse (made in Germany) Tolino, les lecteur auront accès aux documents numériques des deux plateformes (TEA et divibib).



Et David Dupré, directeur général de TEA, d’ajouter :