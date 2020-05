Partez en vacances sans polluer avec Véra, la box écoresponsable

< >



Même si le déconfinement est désormais acté et que la majorité des français peuvent jouir de la liberté de se déplacer d’un point A à un point B, partir en vacances ne semble pas encore évident. Les voyages au long cours ou les croisières ne seront sans doute pas autorisés de sitôt, et pour éviter de propager le virus, il est pour l’instant déconseillé de se lancer dans un tour du monde.Alors que nombre de projets d'été sont bouleversés par la crise actuelle, deux jeunes entreprises montpelliéraines, les éditions Bicyclette, maison indépendante, engagée et pratique, et Trinquette Artisanat, une passionnée de couture se sont associées pour faire réfléchir le public sur ses pratiques de voyage.La box Véra propose ainsi de prendre un peu de temps pour s’interroger sur ses habitudes, et continuer à faire attention à l’environnement même loin de son bac de tri habituel.Vous pouvez notamment y retrouver un petit guide pratique avec des fiches thématiques (se déplacer, activités avec les animaux, etc.), un carnet de voyage, et des accessoires pratiques faits main (brosse à dent en bambou, savon solide et sa pochette enduite, pochettes à vêtements...). Des créations simples, esthétiques et spécialement pensées pour le voyage.Les deux petites entreprises ont choisi une production sur-mesure, sans surplus et sans gâchis, et ont lancé une campagne Ulule sous forme de préventes de box à composer sur-mesure que vous pouvez retrouver ici