Parution d'un dictionnaire exhaustif de l'Opéra de Paris sous l’Ancien Régime

Ce dictionnaire est dirigé par Sylvie Bouissou, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la musique en France sous l’Ancien Régime ; Pascal Denécheau, ingénieur d’études du ministère de la Culture, spécialiste de l’opéra baroque français ; France Marchal-Ninosque, professeure des Universités, spécialiste de la poétique des formes dramatiques au XVIIIe siècle et de l’histoire des institutions.Les articles ont été rédigés par une équipe pluridisciplinaire composée d’une soixantaine de musicologues, poéticiens des genres dramatiques classiques, historiens de la danse, historiens de l’art et historiographes de l’institution.Ce programme interdisciplinaire, mené depuis 2011, a pour objectif de recenser et d’analyser l’intégralité des productions de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime (tragédie, comédie, pantomime, ballet, intermèdes, etc.), mais aussi les personnes qui ont participé à faire de ce lieu, une institution emblématique. Il est composé de 7000 entrées, classées par ordre alphabétique.Ainsi, les ouvrages répertorient les créateurs (compositeurs, dramaturges, maîtres de ballets, costumiers, décorateurs et machinistes), l’effectif du personnel artistique et administratif (biographie et liste des rôles pour les interprètes), à la scénographie (décorateurs, costumiers, peintres, machinistes), et les interprètes sans aucune exception, des plus renommés aux moins connus.Le Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien régime (1669-1791) est à la fois un texte majeur pour les études musicologiques, et apporte également des éclairages importants sur l’évolution des formes dramatiques et de l’institution culturelle.