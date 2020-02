Parution de Marlène Mocquet et la critique d’art, prix AICA de la critique d’art 2018

Récompensée en 2018 par le Prix AICA France de la Critique d’Art, la performance orale de Numa Hambursin a été mise en page par les éditions Sometimes dans un ouvrage intitulé Marlène Mocquet et la critique d’art. Créée en 2014, la maison œuvre pour la diffusion de la création contemporaine, principalement en photographie documentaire alliée à la littérature.



Depuis 6 ans, l’AICA France (Association internationale des critiques d’art) organise Le Prix de la Critique d’Art. Il invite chaque année une dizaine de volontaires à monter sur scène et à défendre le travail d’un artiste selon le mode du Pecha Kucha devant un jury international. Cela consiste en une brève présentation orale s’appuyant sur la projection d’une vingtaine d’images.En 2018, la récompense a été décernée à Numa Hambursin. Sa prestation orale a été mise en page par les éditions Sometimes dans un ouvrage intitulé Marlène Mocquet et la critique d’art.« Le récit enlevé de Numa Hambursin, traduisant le choc que lui avait procuré la découverte des toiles de Marlène Mocquet correspond à son rapport profondément intime à l’art » a tenu à souligner Élisabeth Couturier, présidente de l’AICA France.« Il montre à quel point mettre des mots sur une œuvre que l’on admire et soutient reste un exercice qui ne convoque pas seulement une bonne connaissance de l’histoire de l’art, un amour pour la littérature et la poésie, mais nécessite aussi d’aller fouiller dans ses propres archives sensibles, de laisser émerger ses émotions enfouies et d’écouter les impressions sourdes qui nourrissent le tête-à-tête avec une œuvre d’art. »Les mots de Numa Hambursin permettront au lecteur de s’approcher de l’œuvre de Marlène Mocquet, de la découvrir et d’en jouir, cela même sans bagage ou référence, avec ses tripes, avec ses sens. Car cet ouvrage est aussi l’expression d’un désir, ainsi Numa Hambursin « rêve d’une critique humble et émerveillée qui, en cessant de sacraliser l’art contemporain, lui rendrait sa véritable importance et l’inscrirait parmi les plus belles choses de la vie ».Numa Hambursin est un auteur, critique d’art et commissaire d’exposition français né le 12 juin 1979. Il est spécialisé dans l’art contemporain. Directeur artistique du Carré Sainte-Anne de Montpellier de 2010 à 2017, Numa Hambursin a également été le commissaire de nombreuses expositions, notamment à l’espace Dominique Bagouet de Montpellier.En 2016, il publie Journal d’un curateur de campagne, un recueil de ses textes critiques, qui évoque les enjeux et les difficultés de l’art contemporain en région. Depuis 2017 il se consacre à la création d’une nouvelle fondation d’art contemporain privée à Montpellier. En 2018, il est nommé directeur du nouveau Pôle Art Moderne et Contemporain de la Ville de Cannes.Née à Maisons-Alfort en 1979, Marlène Mocquet vit et travaille aujourd’hui à Paris. Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, cette jeune artiste s’est fait connaitre par ses toiles et sculptures en céramique qui composent un univers singulier et foisonnant. Il y a du surréalisme et du conte dans le bestiaire merveilleux de Marlène Mocquet.Ses créatures hybrides et ambivalentes, tantôt menaçantes, tantôt joyeuses, évoquent à la fois la naïveté de l’enfance et un monde plus sombre et inquiétant. Le travail de Marlène Mocquet est marqué par une attention particulière à la matière : les couleurs, éclatantes, coulent, débordent. Les oiseaux terrifiants, animaux difformes, figures cauchemardesques de la jeune artiste vous fixent de leurs grands yeux ronds, chaque œuvre raconte une histoire. En 2017, le Musée de la Chasse et de la Nature lui offrait une invitation à exposer au sein de ses collections.Marlène Mocquet et la critique d’art — Numa Hambursin — Éditions Sometimes — 9791095669104 —16 €