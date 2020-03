Pas annulé, juste reporté : Turin maintient l'espoir pour son salon du livre

Nicolas Lagioia, directeur du Salon du livre - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



La région du Piémont a connu ces dernières 48 heures une hausse importante des cas et un doublement du nombre de décès du fait du coronavirus. À cette heure, le Bel Paese paye le lourd tribut des 2000 morts, indiquait un bilan communiqué ce 16 mars. Alors certes, « Tutti a casa », le slogan brandi sur les réseaux, semble opérationnel…Dans le pays, tournées depuis les balcons, des vidéos ont rapidement fleuri sur les réseaux sociaux, la quarantaine musicale a pris une tout autre tournure. Tout est bon pour chasser l’ennui.Dans ce contexte, le Salon du livre de Turin, qui devait se tenir du 14 au 18 mai au Lingotto a décidé de reporter la manifestation « à une date que nous communiquerons ultérieurement dans les plus brefs délais ».Une manière, assurent les organisateurs, de maintenir l’enthousiasme, tout en œuvrant à la sécurité de chacun. « Nous continuons de travailler et de suivre de près l’évolution de la situation, en attendant les dispositions qui seront présentées après le 3 avril, date d’expiration de l’actuel décret du Premier ministre », poursuit le message.« Dans un moment de grand sacrifice de la part de tous les Italiens, le Salon souhaite exprimer sa plus sincère proximité avec ceux qui subissent directement les effets de l’urgence : les malades, leurs proches, ainsi que tous les personnels de santé, et les institutions qui travaillent sans relâche pour la santé et la sécurité de tous. »Paolo Ambrosini, président de l’association des libraires italiens a rapidement rebondi sur cette annonce. Il évoque « une réalité qui, malheureusement, a conduit par la force des choses à annuler ou déplacer des événements culturels de grande ampleur ». Le pays a perdu, souligne-t-il, « des centaines d’occasions de discussions sur les idées, le métier et la réflexion ».Une souffrance, affirme-t-il, « pour nous tous qui faisons partie de ce monde, mais nous sommes également conscients que c’est un choix nécessaire parce que le bien supérieur de la santé publique est menacé ».