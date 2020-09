Pas de Rencontres nationales de la librairie en 2021, rendez-vous en 2022

Photographie : Xavier Mony, président du SLF, aux Rencontres de la librairie 2019 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Les 6es Rencontres nationales de la librairie, prévues initialement au printemps 2021, se dérouleront finalement un an plus tard, annonce le Syndicat de la librairie française, en raison des incertitudes liées à la crise sanitaire.« La préparation des RNL est une lourde tâche qui mobilise des mois à l'avance le syndicat, mais également de nombreux libraires, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, et des partenaires publics et privés. Il a paru risqué de lancer cette mobilisation sans avoir la garantie de pouvoir organiser la manifestation dans de bonnes conditions », indique l'organisation professionnelle.Le syndicat propose toutefois un cycle d'ateliers en ligne, au premier semestre 2021, « pour réfléchir ensemble aux atouts et aux faiblesses que la crise sanitaire a mis en lumière dans notre profession (impact économique, relations commerciales, relations aux éditeurs et aux auteurs, présence en ligne, évolution de la perception de nos librairies par les clients...) ».Les précédentes Rencontres nationales de la librairie s'étaient déroulées à Marseille, en 2019