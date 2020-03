Pas de Witcher 4 en développement, mais d'autres jeux dans l'univers de la saga

Image extraite de The Witcher 3



Alors que la sortie de Cyberpunk 2077 se rapproche, prévue pour le 17 septembre 2020, les rumeurs enflaient : les équipes de CD Projekt Red seraient à l’œuvre sur un nouveau volet de leur saga The Witcher. Un quatrième jeu, donc, qui viendrait prolonger le grand succès des trois précédents, vendus à plusieurs millions d'exemplaires et à l'origine d'un nouvel engouement pour les livres d'Andrzej Sapkowski.Devant l'attente d'un Witcher 4, directeur et PDG du studio CD Projekt Red ont préféré apporter quelques précisions : « The Witcher reste dans nos cœurs et nos esprits, mais, pour le moment, nous sommes totalement dévoués à Cyberpunk 2077 », a indiqué le premier dans un message publié sur Twitter.Le second, Adam Kicinski, s'est montré un peu plus bavard : « Nous avons déjà travaillé sur notre jeu en solo suivant, avec un concept qui doit encore être développé », explique-t-il. « Nous commencerons à travailler sur ce jeu après Cyberpunk 2077. J'ai déjà déclaré qu'il n'y aurait pas de Witcher 4. J'ai clairement dit qu'il s'agissait d'une trilogie. »Toutefois, l'univers de Sapkowski reste clairement dans les projets : « Dans le même temps, j'ai toujours affiché notre envie de créer d'autres jeux The Witcher, et l'accord avec M. Sapkowski a prolongé nos droits en ce sens. Nous avons deux mondes et nous voulons créer des jeux pour ces derniers. C'est pourquoi les jeux prévus sont soit The Witcher, soit Cyberpunk », termine-t-il auprès d' Eurogamer Autrement dit, les amateurs de la saga fantasy ont de bonnes raisons d'espérer, même si la direction prise sera différente de la trilogie The Witcher : l'univers de Sapkowski est suffisamment vaste, et d'autres personnages et thématiques pourront être exploitées, comme les magiciens et leurs capacités, par exemple...