Pascal Ory réélu à la présidence du Conseil Permanent des Ecrivains

Le Conseil Permanent des Écrivains (CPE), réuni en Assemblée générale puis en Conseil d’administration le mercredi 12 septembre 2018, a renouvelé son bureau. Pascal Ory est réélu à l’unanimité Président du CPE pour la deuxième année.









Il est professeur émérite d’histoire à la Sorbonne (Paris 1) et, par ailleurs, il enseigne à l’INA. Collaborateur régulier de la presse imprimée, de la radio et de la télévision, il tient depuis vingt ans les rubriques « BD » des magazines Lire et L’Histoire. Il est auteur d’une quarantaine d’ouvrages, qu’il classe en « Histoires », « Fables » et « Contes ».



Derniers ouvrages parus : Jouir comme une sainte, et autres voluptés (Le Mercure de France, février 2017) - classé « Conte » - et Peuple souverain. De la révolution populaire à la radicalité populiste (Gallimard, octobre 2017) — classé « Histoire » —. Membre du Conseil d’administration de la SCAM de 2009 à 2017, il en a présidé la Commission de l’Écrit.



C’est lui qui avait fort à propos ouvert les États généraux du livre en juin dernier : « Pour l’heure, les auteurs ne veulent couper la tête de personne, mais surtout, souhaitent qu’on ne leur coupe pas les mains. » Et pointant les difficultés qui s’amoncellent du fait des réformes sociales et fiscales, pour les auteurs, il ajoutait : « Ne transformons pas les auteurs, espèce minoritaire, en espèce en voie de disparition. »



Le Bureau du CPE se compose désormais ainsi :

• Président : Pascal ORY

• Vice-Présidents : Samantha Bailly, Marlène Chalvin, Marie Sellier, Gérard Guero et Hervé Rony

• Secrétaire général : Geoffroy Pelletier

• Trésorier : Emmanuel de Rengervé

Lors de cette même AG 2018, le rapport moral du Président et le rapport financier du Trésorier ont été adoptés à l’unanimité.

Le CPE réunit l’ensemble des principales organisations représentant les auteurs de l’écrit et de l’image, et plus particulièrement les auteurs de livres, soit plusieurs dizaines de milliers de créateurs, auteurs et illustrateurs.

Les membres du CPE : ADAGP — ATLF — CHARTE DES AUTEURS JEUNESSE — COSE CALCRE — EAT — MAISON DE LA POESIE — PEN CLUB — SACEM — SAIF — SCA — SCAM — SELF – SGDL — SNAC — UNION DES POETES ET CIE — UNPI – UPP