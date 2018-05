Pascale Buet devient président de la commission usages commerciaux (SNE)

Pascale Buet, Directrice de la Diffusion Niveau1 Interforum & Volumen, Groupe Editis, est élue à l’unanimité mardi 15 mai 2018 Présidente de la Commission Usages commerciaux du SNE, en remplacement de Francis Lang, Directeur commercial du groupe Hachette Livre, qui a fait valoir ses droits à la retraite.





ActuaLité CC BY SA 2.0







Pascale Buet, après neuf ans à la tête de la Diffusion Flammarion, a rejoint Interforum en janvier 2016, pour prendre la Direction du niveau 1 au moment du rapprochement avec la Diffusion Volumen.



Durant son mandat, Francis Lang a beaucoup contribué au développement de la Commission Usages commerciaux, en participant notamment à la refonte du protocole des usages commerciaux – qui régit les règles essentielles entre les libraires et les diffuseurs – et à l’élaboration de la charte « prix du livre », signée en juin 2017 et destinée à mieux encadrer les pratiques sur les sites de vente en ligne et les « places de marché » (marketplaces) qui leur sont associées.

Dans le cadre de sa présidence, Pascale Buet souhaite poursuivre le travail rigoureux engagé sous la présidence de Francis LANG et conduire les chantiers nécessaires en favorisant les échanges entre les collèges Editeurs et Libraires pour accompagner l’évolution des pratiques et usages commerciaux conformément à la mission de la Commission.



Francis Lang présidait la Commission Usages commerciaux depuis avril 2007.



La commission Usages commerciaux du Syndicat national de l’édition réunit diffuseurs et directeurs commerciaux. Elle est le lieu de réflexion et d’échanges avec la librairie sur l’évolution des usages commerciaux. Les rencontres régulières avec la commission commerciale du Syndicat de la librairie française (SLF) sont autant d’occasions d’échanges et de réflexion autour des problématiques transverses liées à l’évolution de la diffusion du livre et à l’évolution du comportement des lecteurs.



La commission Usages commerciaux est particulièrement active, aux côtés du SLF et du SDLC, pour le respect de la Loi Lang y compris sur les marketplaces des sites de vente en ligne