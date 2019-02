Pass Culture : 200 € de livres imprimés et numériques, 200 € de livres audio

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Pass Culture, mode d'emploi

Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le Pass Culture est mis en avant comme la principale mesure culturelle du quinquennat : 500 € seront offerts aux jeunes le jour de leurs 18 ans, à travers une application permettant de s'offrir des biens et des services culturels. « En donnant accès à la totalité des propositions culturelles disponibles sur le territoire et en ligne, avec des outils de navigation appropriés (géolocalisation, filtres thématiques, etc.), le Pass Culture se veut l’utilisation la plus intelligente du téléphone intelligent », explique le ministre de la Culture, Franck Riester.Parti en campagne de promotion intensive, le résident de la rue de Valois doit défendre une proposition culturelle contestée. Venu d'Italie, le Pass Culture avait connu une existence mouvementée, entre succès et détournement de l'objet initial, des bénéficiaires préférant vendre de manière frauduleuse leurs crédits culturels contre de l'argent sonnant et trébuchant.Le recours à une application nominale, en France, devrait éviter ce type de dérives, mais les modalités des offres et les conditions d'utilisation se précisent encore, au fil des décrets et des arrêtés.Quoi qu'il en soit, l'ambition derrière le Pass reste grande : « Les arts et la culture doivent retrouver leur place dans la construction de la citoyenneté et de la sociabilité des jeunes Français, y compris pour les aider à s’émanciper des nouvelles formes d’obscurantisme et d’intolérance qui sévissent ici et là », écrit Franck Riester dans une tribune publiée par le ministère. L'arrêté du 5 février dernier , pris en application du décret fixant les conditions de l'expérimentation du Pass Culture, précise ainsi que, sur les 500 € alloués par le Pass, 200 € au maximum pourront être utilisés pour l'achat de livres imprimés et numériques (et de la musique, des œuvres audiovisuelles sur support physique, des instruments de musique ou encore des œuvres d'art).De même, 200 € également, au maximum pourront être utilisés pour s'offrir des livres audio dématérialisés (et de la musique, des œuvres audiovisuelles, des jeux vidéo, des conférences, ou encore de la presse, tous en dématérialisé).Autrement dit, seules les dépenses pour des événements culturels ne seront pas limitées : conformément aux objectifs du Pass Culture, qui se destinait à promouvoir les événements culturels, ces derniers pourront constituer l'ensemble des dépenses du bénéficiaire du Pass Culture.On apprend également, mais cela était attendu, que l'achat de livres d'occasion ne sera pas possible via le Pass Culture.Le ministère de la Culture a déjà fourni quelques précisions quant à la procédure de retrait des livres dans les librairies participantes, qui devront s'inscrire au préalable. Après sélection d'un livre sur l'application du Pass Culture par le bénéficiaire, un mail de confirmation sera envoyé à la librairie de proximité correspondant à l'utilisateur, géolocalisé par l'application — charge au libraire de s'inscrire pour participer, à l'aide de son SIREN. « Le livre est mis de côté par la librairie », précisait le ministère, sans indiquer si des commandes de titres seront possibles.L'utilisateur de l'application recevra alors une contremarque numérique, et pourra venir retirer son livre dans les 7 jours suivants. Dans ce délai, il présente sa contremarque au libraire, qui vérifie son identité, lui remet le livre et sort ce dernier de son stock. « Un utilisateur a la possibilité d’annuler sa réservation dans un délai d’une semaine. S’il ne se présente pas, la transaction est annulée et la librairie peut éventuellement remettre le livre en vente sur le Pass Culture », indiquait le ministère de la Culture.Bien sûr, plusieurs questions restent en suspens , notamment le traitement des 5 % de remise que les libraires peuvent appliquer sur les prix des livres, ou encore la manière dont les libraires à la trésorerie la plus fragile pourront supporter le délai de remboursement de 2 semaines des prix des ouvrages.