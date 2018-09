Pass Culture : des retraits de livres en librairies pour exclure Amazon

Ce 4 septembre, au ministère de la Culture, Françoise Nyssen présidait le troisième comité d’orientation du Pass Culture, principale mesure culturelle du candidat Macron. Alors que l'expérimentation dans 5 régions approche, de nouveaux détails ont été révélés sur le dispositif. Notamment le moyen trouvé pour contourner des diffuseurs culturels que le gouvernement ne souhaite pas soutenir.

Amazon au salon Livre Paris 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

500 € à dépenser pour les jeunes de 18 ans, afin d'ouvrir leur horizon culturel : dès les premières annonces relatives au Pass Culture, le concept derrière cette mesure culturelle a été questionné, voire remis en cause. Proposé de manière dématérialisée et nominative pour éviter une revente des crédits culturels, comme en Italie d'où provient la mesure, le Pass Culture interroge, alors qu'il sera bientôt expérimenté par 5 départements français.

Par exemple, de nombreux commentateurs craignaient que les 500 € ne passent dans des dépenses que les jeunes réalisent déjà : des jeux vidéo dématérialisés, un abonnement Netflix ou encore des séances de cinéma pour un blockbuster américain. Au fil des mois, le ministère de la Culture a assuré que l'offre serait « éditorialisée » pour éviter ce type de comportement.

Petit à petit, le dispositif qui devait placer le jeune de 18 ans au centre, en autonomie complète, se voit encadré par différentes mesures « restrictives ». Par exemple, comme le relève Le Monde, l'algorithme favorisera « les offres culturelles publiques, portées par des organismes reconnus par l’État ou soutenues par les collectivités locales », tandis que des plafonds de dépenses seront ajoutés.

Ainsi, il ne sera pas possible de dépenser plus de 200 € sur Deezer, service de streaming musical, et pas plus de 100 € pour des biens culturels physiques, comme les CD ou les livres. À l'inverse, « les cours de pratiques artistiques et les sorties culturelles ne seront pas plafonnées. Les jeunes pourront, s’ils le souhaitent, dépenser leurs 500 euros en billets de théâtre ou leçons de piano ou de danse, par exemple », a précisé Françoise Nyssen.

Parcs d’attractions, titres de presse « tabloïd » seront exclus, avec ce que cela suppose de difficultés pour définir un périmètre, tandis que seuls certains jeux vidéo seront concernés. Enfin, dernier détail et non des moindres, les achats de livres ne pourront pas êtres livrés à domicile, mais uniquement retirés en librairies : un moyen d'exclure Amazon du dispositif, tout simplement.



À moins que le géant n'ouvre d'ici là sa première librairie physique en France...

Aucune autre mesure n'a été précisée : difficile de savoir si toutes les librairies sont concernées par le Pass Culture, par exemple, ou seulement les titulaires du label LiR...