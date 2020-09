Pass Culture : le livre, expérience culturelle la plus populaire sur l'appli

Photographie : illustration, ThoroughlyReviewed, CC BY 2.0

Sur les 135.000 jeunes éligibles dans les 14 départements participant à l'expérimentation du Pass Culture depuis juin 2019, 100.000 ont franchi le pas, se félicite l'équipe de la SAS derrière le développement de l'application.« À ce jour, le Pass Culture rassemble plus de 4000 lieux culturels proposant des offres ou des activités sur l'application. En un an, le nombre d'offreurs culturels présents sur la plateforme a été multiplié par trois, témoignant de l'attractivité croissante du dispositif du point de vue des professionnels du secteur », indique un communiqué, qui précise que 75 % des réservations concernent des biens physiques et autres activités culturelles, contre 25 % d'offres numériques.La catégorie « livre » est la plus populaire sur l'application : elle comptabilise 55 % des réservations totales, suivie par la catégorie « musique, support d'écoute » avec 12 %, l'audiovisuel avec 10 %, les « concerts et festivals » avec 8 % et les « pratiques artistiques » avec 4 %.« Nous sommes très fiers des résultats positifs qui présagent du succès de la généralisation prochaine. D'autant plus que, dans la période que nous traversons, ce dispositif peut vraiment jouer un rôle pour soutenir la relance du secteur culturel », explique Isabelle Giordano, présidente du comité stratégique du Pass Culture.Le ministère de la Culture a récemment annoncé une mesure nouvelle, dans son budget 2021, apportant 20 millions € supplémentaires au projet afin d'en poursuivre le déploiement. Par ailleurs, « la réflexion actuellement conduite porte à la fois sur les conditions de généralisation du dispositif et sa bonne articulation avec la fin du parcours d’éducation artistique et culturelle pendant le temps scolaire », indiquait la rue de Valois.Au total, le ministère de la Culture consacre 27,2 millions € au Pass Culture en 2021, sur les 36,2 millions € du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la Culture ». Les conditions et le calendrier de généralisation du Pass Culture devraient être finalisés avant la fin de l'année, selon les annonces.