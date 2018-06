Passeport de l’été : durant l'été, tout à gagner à se rendre en librairie

Depuis le 15 juin et jusqu'au 15 septembre, l’association des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine lance l’opération Passeport de l’été dans toutes les librairies adhérentes et sur l’ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine.







Pendant tout l’été, les librairies indépendantes font voir du pays à leurs clients ! Le passeport de l’été, distribué par les libraires, accompagne les lecteurs dans leurs déplacements estivaux. Il doit être présenté à chaque passage dans une des librairies adhérentes afin que le libraire puisse y laisser son tampon, preuve du passage du lecteur.



Au bout du cinquième passage, le dernier libraire transmet le passeport à l’association qui procédera à un tirage au sort en n d’opération et récompensera les gagnants.



Pour reconnaître les librairies du réseau, rien de plus simple, il suffit de se reporter au plan fourni au dos du passeport et qui signale les 99 enseignes adhérentes.

Pourquoi un “Passeport de l’été” ?

La région Nouvelle-Aquitaine possède des dizaines de librairies indépendantes dont les équipes sont prêtes à accueillir et conseiller les lecteurs ! C’est une richesse inestimable que nous souhaitons mettre en lumière. Support ludique autour de l’idée de voyage et de découverte, le Passeport de l’été doit permettre à chacun de (re)découvrir les librairies de sa région, ou de son lieu de vacances.

Il doit à la fois informer en signalant les librairies membres de l’association sur un plan, et rendre curieux et attentif à celles qui nous entourent.

Les Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine

L’association des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine assure la promotion et défend la richesse de la librairie indépendante depuis plus de 25 ans ! Elle est le fruit de la réunion de trois anciennes associations Librairies Atlantiques en Aquitaine, LIPC en Poitou-Charentes, et ALIL en Limousin.

Elle regroupe 99 librairies adhérentes sur toute la région. De toutes tailles, spécialisées ou généralistes, elles offrent un service de proximité et sont des acteurs culturels incontournables.

L’association permet de valoriser ses membres et de les représenter auprès des instances officielles et du public.

Elle propose également un portail en ligne qui permet de géolocaliser un livre, de consulter les stocks des librairies proches de soi et de réserver ses livres directement en ligne avant d’aller les récupérer en librairie.