Passer la Saint-Valentin à la bibliothèque : amour des livres, amour tout court

Le vendredi 14 janvier, à partir de 19 h, se tiendra à la bibliothèque de Bibliothèque Raoul Mille une soirée Speed Booking-Cining spéciale Saint-Valentin. À la manière d'un speed dating et pendant le temps qu'il leur sera imparti, il s’agira alors pour les participants d’échanger autour de livres et de films spécialement sélectionnés par la bibliothèque pour l’occasion.C’est la 4e fois que la Bibliothèque organise un tel évènement. Celui-ci s’inscrit dans le cadre du programme d’animation de la Bibliothèque municipale à vocation régionale de la ville de Nice.Pour y participer, il suffit de s'inscrire à la bibliothèque Raoul Mille avant le 8 février. Après quoi, la bibliothèque fournira une liste où figurent sa sélection de livres et de films, que les participants devront lire et visionner avant le Jour J.Parmi les ouvrages sélectionnés, on retrouve des auteurs comme Isabelle Carré, Victoria Mas, Éric de Kermel ou encore Samuel Western.33 Avenue Malausséna — Nice04 97 13 54 28Mardi, mercredi, samedi 10 h – 18 hJeudi, vendredi 14 h – 18 h