Patrice Locmant devient directeur général de la Société des Gens de Lettres

Aux côtés de Marie Sellier, présidente, et de l’ensemble de l’équipe, il sera chargé de mener à bien les missions de la SGDL en faveur des auteurs et de l’instruction des dossiers en relation avec les partenaires de la chaîne du livre et les pouvoirs publics.Titulaire d’un Master 2 de Lettres modernes (Université de Paris IV- Sorbonne) et d'un Mastère d'édition (Ecole Supérieure de Commerce de Paris), Patrice Locmant a travaillé ces dix dernières années au ministère de la Culture (Service du livre et de la lecture / Département de l'économie du livre).Depuis 2012, en tant que chef du bureau de la création et de la diffusion, il était notamment chargé de la coordination des dossiers relatifs aux acteurs de la chaîne du livre, à la vie littéraire et à la diffusion du livre français à l’étranger et en outre-mer.Patrice Locmant a reçu en 2007 la Bourse Goncourt de la Biographie pour un ouvrage consacré à l'écrivain J.-K. Huysmans, auteur dont il a par ailleurs préfacé plusieurs œuvres.