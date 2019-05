Patrice Locmant, directeur de la SGDL, entre au CSPLA

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Assez logiquement, Patrice Locmant rejoint le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en tant que représentant des auteurs, à la place de Geoffroy Pelletier. En effet, il a également remplacé ce dernier à la tête de la Société des Gens de Lettres (SGDL).



Titulaire d’un Master 2 de Lettres modernes (Université de Paris IV — Sorbonne) et d'un Mastère d'édition (École Supérieure de Commerce de Paris), Patrice Locmant a travaillé ces dix dernières années au ministère de la Culture, au Service du livre et de la lecture.



Quant à Michel Bonnet, il siège en tant que représentant des consommateurs et des utilisateurs. Signalons enfin la nomination de Lydie Tollemer en qualité de membre suppléant.